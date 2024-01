HUMAKOT ng wow reaction mula sa mga netizen ang video ng isang model sa TikTok na talaga namang hanep sa pagbabalanse!

Ibinahagi ito ng user na si Karolina Sankiewicz (@boss_baby001k) sa kanyang account,

Aniya sa caption, “When people say my videos are fake. Behind the Scenes.”

Mapapanood sa video ang model na nakasakay sa surfing board pero ang kakaiba sa kanya?

Kaya niya itong gawin kahit nakasuot pa ng dress, mataas na heels, atmay hawak pang laptop!

Bukod dito, mapapansin din na todo awra si Karolina na talaga namang maning-mani lang!

Humakot ang naturang video ng halos 28.2 million views at daan-daan libong komento.

Ilan sa mga comment:

Para kay Noah Meyer, “Am i the only one that can clearly see that it’s really yall trippin.”

“As a wake surfer, this is real, the boat can go slow and build a large wake. I surf often with no wind in my hair,” saad ni @western.barbie.

“It’s all about slaying!” say naman ni LL Bean.

Dagdag naman ni @bruhhh, “I can’t do it bare foot and she is with heels.”

Ikaw, kaya mo bang gawin ito?

(Moises Caleon)