Hindi kuntento ang nakararaming Pinoy sa diskarte ng gobyerno sa tumataas na presyo ng bilihin at serbisyo, ayon sa survey ng Pulse Asia.

Sa isinagawang survey ng Pulse Asia noong Disyembre 3-7, 2023, lumabas na ang paglaban sa inflation ang panguna¬hing puna ng mga Pinoy sa gobyerno.

Umaabot sa 73% ng mga Pinoy ang nagsabing hindi sila kuntento sa ginagawang hakbang ng gobyerno para labanan ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo.

Ito ay 17% pagtaas kumpara sa 56% lamang noong Setyembre. Tanging 9% lamang ang nagsabing kuntento sila sa hakbang ng gobyerno laban sa inflation, habang 28% naman ang hindi makapagpasya.

Matatandaang bumaba ang inflation rate sa ikatlong sunod na buwan kung saan naitala noong Disyembre sa 3.9%. Gayunman sa buong 2023, ang average inflation ay 6%, mas mataas sa 5.8% noong 2022.

“The only national urgent concern cited across all geographic areas and socio-economic groupings is controlling infla-tion,” paliwanag ng Pulse Asia.

Idinagdag pa ng survey firm na ang inflation ang problema ng mayorya ng mga Pinoy sa lahat ng geographic areas at income brackets. Naitala ang 75% sa Mindanao at Visayas, 71% sa Luzon at 69% sa Metro Manila.

Sumusunod sa inflation ay ang panawagan sa pagtaas ng sahod ng manggagawa (40%), paglikha ng mas maraming trabaho (28%) at pagbaba ng kahirapan (25%).

Malaking isyu rin ang paglaban sa korapsyon (19%), pagtulong sa mga magsasaka (18%), pagresolba sa kahirapan (18%) at paglaban sa kriminalidad (15%).