Inaasahang dadagsain ng milyong deboto ang Traslacion o prusisyon ng Itim na Nazareno ngayong Martes, Enero 9.

Karamihan ng mga deboto ay naniniwala sa hatid na suwerte at milagro ng Black Nazarene.

Sa pagtatanong ng Abante, maraming Pinoy ang patuloy na umaasa at nanalangin sa kanilang mga kahilingan sa Naza-reno habang ang iba na-man ay hiling nila na gumaling sa kanilang mga karamdaman.

Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao, nagpatupad ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police.

Inihayag ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na ipatutupad ang “signal jamming” sa ilang lu-gar sa Maynila bilang bahagi ng security measures para sa pagsasagawa ng Traslacion.

“So expect po, sabihan ninyo na iyong mga kamag-anak ninyo na kung hindi kayo ma-reach huwag na munang mag-panic dahil every year ginagawa po iyon,” ayon kay Abalos matapos magsagawa ng ocular inspection sa Quiapo Church upang matiyak ang kahandaan ng PNP, BFP, at iba pang kinauukulang ahensiya ng gobyerno na maging maa¬yos at ma-payapa ang pagsasagawa ng Traslacion. (Dolly Cabreza/Juliet de Loza-Cudia)