Maris umalma, umiyak sa bansag

Umalma si Maris Racal sa bagong titulo na binigay sa kanya.

Eh kasi naman, ang dami-raming title na puwedeng ibigay sa kanya, bakit naman Erna Queen of Primetime TV pa ang binigay, ha!

Eh, di ba? Ang ‘erna’ ay ‘ebak’ o ‘tae’ sa mas talamak na deskripsiyon.

Sino ba naman ang hindi maloloka?

Eh kasi nga, nagsimula `yon sa isang episode ng serye nila, na kung saan ay nakaapak siya ng ‘erna’ ha! At ang daming naaliw sa episode na `yon, na tuwang-tuwa sa pagiging luka-luka niya, ha!

Pero `yun nga, sino ba namang mahusay na aktres, na sinasabihan ngang candidate o susunod na dapat humawak ng korona bilang Rom-Com Queen, ha?

Natural, hindi niya `yon bet! Kaya lokang-loka siya nang makita niya ang mga post na `yun nga, Erna Queen of Primetime TV.

“Not this being my title!” sabi ni Maris, na may umiiyak na emoji pa.

Eh, pabirong chika niya, ‘Asia’s Songbird’ daw talaga ang mas bet niyang title. Pero, malabo naman talaga `yon, dahil kay Regine Velasquez-Alcasid nga `yon, ha!

Well, kaaliw talaga si Maris sa kung paano niya i-handle ang mga bagay-bagay sa buhay niya. At ang husay-husay niyang makipag-communicate sa mga tagahanga niya, ha!

Sabi ko nga, mabigyan lang ng bonggang proyekto si Maris ngayon, sure ako na marami talaga siyang ilalampaso, ha! (Dondon Sermino)