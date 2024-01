Nakumpleto na ng Marcos Administration ang 51% ng Farm to Market Road Network Program sa loob ng isa at kala-hating taon ng panunungku-lan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa kanyang video message, ipinagmalaki ng pa¬ngulo na natapos na ang mahigit 67,000 kilometro mula sa target na 131,410 kilometrong farm-to-market road network para sa anim na taon.

Ang natapos na mga kalsada ay 32 beses na road trips mula Aparri hanggang Jolo.

“I am happy to share a significant update sa ating Farm-to-Market Road Network Program. Ang ating dapat na maging target is 131, 410.66 kilo-meters sa anim na taon. Maaari ko nang mai-report na 52 percent of that nabuo na natin,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng pangulo na ang nagawa sa programa ay hindi lamang inisyatiba para sa agrikultura kundi susi ito para sa ugnayan ng iba’t ibang komunidad sa pagitan ng mga magsasaka at pamilihan sa sektor ng agrikultura. (Aileen Taliping)