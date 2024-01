Malapit nang matapos na mass transport

Ramdam ang bigat ng trapiko sa Metro noong ng Pasko at Bagong Taon. Sa EDSA, sinabi ng MMDA na tumaas ng 20% ang bilang ng mga sasakyan kumpara sa 410,000 kada arawbago ang Pasko. Ang EDSA ay dinisenyo lang para sa 300,000 sasakyan.

Kulang na kulang ang pampublikong sasakyan; marami tuloy ang napilitang gumamit ng sariling sasakyan na lalong nagpasikip ng trapiko. May ilan na sumubok sa alternatibongsasakyan tulad ng bisikleta, e-scooter, e-bike at e-trike. Pero pansamantalang solusyon lang ang mga iyan.

Ang tunay na solusyon ay mass transport na maghahatid ng daan-daang pasahero sa isang biyahe lamang. At kung epektibo ang mass transport, tiyak na mababawasan ang bilang ng sasakyan sa kalsada, at luluwag ang daloy ng trapiko.

Ang tinutukoy natin ay ang mga sasakyang de-riles. Ang MRT3, halimbawa, ay nakakapagsakay kada biyahe ng 1,182pasahero sa 3-bagon na tren, at 1,576 kung 4 na bagon. Samantala, kasya ang 1,628 kada biyahe sa LRT2; at 1,388 sa LRT1 Gen-4.

At ang magandang balita, malapit nang matapos ang ilang trenna inumpisahan ng Build3x program.

1. LRT1 Cavite Extension: Karugtong na 11.7 km ng LRT1 mula sa Baclaran hanggang Niog, Bacoor. Ayon sa huling ulat ng LRMC, ang unang bahagi ng Baclaran-Sucat ay 95% na ang progreso ng konstruksyon. Sa katunayan, sinimulan na ang test run ng mga tren noong Disyembre 2023 bilang paghahanda sa simula ng operasyon sa Setyembre 2024. Puede nang mag-tren mula Roosevelt QC hanggang Sucat Paranaque. Tinatayang maghahatid eto ng 800,000 pasahero kada araw.

2. Metro Rail Transit Line 7 (MRT 7): Bagong linya ng 22 kilometro ng riles mula sa North Ave QC hanggang San Jose Del Monte Bulacan. Kahit na may 14 istasyon na daraanan, magiging 35 minuto lang ang biyahe dulo’t dulo. Tinatayang 800,000 pasahero ang ihahatid nito araw-araw kapag nagsimula na ang operasyon sa Nobyembre 2025. Ayon sa DOTr, eto ay nasa 63% na ang progreso at ang mga engineers at operators ay kasalukuyan nang sinasanay sa Philippine Railway Institute.

3. Metro Manila Subway (MMSP): Tatlumpo’t apat (34)kilometro ng riles sa ilalim ng lupa mula sa Valenzuela hanggang Terminal 3 Pasay City. Dahil tatagos eto sa 8 siyudad, tinatayang hindi bababa sa 500,000 ang ihahatid nitong pasahero kada araw. Naka-order na ng 240 bagon para sa MMSP at lahat ng kontrata sa pagtatayo ng 17 istasyon at depot ay naibigay na sa mga kontratista, kaya’t buo ang kompiyansa ni DOTr Sec Jaime Bautista na sabihing “on track” ang proyekto para sa full operation sa 2028.

4. North-South Commuter Railway (NSCR): Binubuo ng tatlong bahagi (PNR Clark, PNR Malolos, PNR Calamba), eto ang 147 kilometro ng riles mula sa Clark Pampanga na daraan sa Metro Manila hanggang Calamba Laguna. Tapos na ang bidding at nasa iba’t ibang antas na ang konstruksyon ng mga istasyon at riles. Sinabi ni DOTr Usec for Railways Jeremy Regino na 100% na ang right of way sa apat na istasyon (Apalit, Angeles, Clark at Clark Airport), at 76% sa natitirang dalawa. Siniguro nito ang partial operation sa 2Q 2027 at full operation sa 3Q 2029. Tinatayang 1 milyong pasahero ang kayang hakutin ng buong NSCR kada araw.

Malapit nang maramdaman ang ginhawang dulot ng mga tren.