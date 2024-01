June Mar Fajardo waiting sa go-signal ng doktor

Standings W L

Magnolia 9 2

Meralco 7 2

Phoenix 7 2

San Miguel 7 3

Ginebra 7 3

NorthPort 6 5

Rain Or Shine 5 5

TNT 4 6

NLEX 3 6

Terrafirma 2 8

Converge 1 8

Blackwater 1 9

Mga laro sa Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – Phoenix vs Meralco

8:00pm – NLEX vs Converge

GO-SIGNAL na lang ng doktor ang hinihintay ni San Miguel Beermen center June Mar Fajardo para makabalik sa laro.

November 30 pa huling sumalang ang seven-time Most Valuable Player, nabalian ng kaliwang kamay kontra Rain or Shine.

Sakaling bigyan ng green light, posibleng makabalik ang 6-foot-10 slotman sa January12, huling laro ng Beermen sa eliminations laban sa Blackwater.

Sinagasaan ng Beer ang Terrafirma 132-110 nitong Linggo para iangat ang win-loss record sa 7-3, nakikipag-agawan pa sa top four na twice-to-beat sa quarterfinals.

“June Mar is doing good,” balita ni coach Jorge Gallent pagkatapos ng Dyip game. “He’s recovering well and I think if the doctor gives him the go-signal, I think he can play in our next game against Blackwater.”

Naka-uniform na nga si JMF nitong Linggo pero hindi pa pinaglaro.

Inabot lang ng left ankle sprain ang isa pang big ng SMB, si Rodney Brondial, kontra Terrafirma at tumagal lang ng tatlong minuto sa loob. Walang nakikitang problema rito ang team.

“If Rodney rests his foot and June Mar comes in, that’s very good for our team,” anang coach. “At least June Mar is coming back.”

(Vladi Eduarte)