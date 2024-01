Jameson Blake mas palaban sa hubaran

Mas palaban na Jameson Blake raw ang makikita ngayong 2024. Mas maraming skin na raw ang puwede niyang ipakita.

“Probably showing more skin,” sabi niya.

Pero, nagpakita na siya ng skin noon, na kahit ang wetpaks nga niya, napasilip na niya, di ba?

“Well, yes, pero siguro ibang atake na lang ngayon. It’s a beach vibe. So, tingnan niyo na lang.”

Pero, ayaw niyang matawag na sexy star noon. Ngayon ba ay bet na talaga niyang maging sexy actor?

“No, no, no. That’s not what I want. I’m just open to do things like that. Pero, ayoko namang ma-label na sexy star. Kasi, hindi naman puro ganun ang mga project ko.

“I wanna be more versatile. I like to do darker role. Something different. Ayokong ma-typecast sa sexy,” sabi lang ni Jameson.

Anyway, tawang-tawa si Jameson sa title ng pelikula nilang ‘Isla Babuyan’ na kung saan ay leading lady niya ang baguhang si Geraldine Jennings.

“Nakakatawa talaga. Parang iisipin mo, ano kaya ang mangyayari sa pelikula?” sabi ni Jameson.

Anyway, may gagawing teleserye si Jameson sa ABS-CBN, at may pelikula rin siyang gagawin, at siyempre maraming endorsements.

Anyway, masuwerte nga si Jameson na siya ang napiling leading man ni Geraldine sa ‘Isla Babuyan’ dahil siya nga ang masasabing nagbinyag sa baguhang aktres, ha!

(Dondon Sermino)