Jaja Santiago dominante sa supalpalan, bombahan

PINANGUNAHAN ni Alyja Daphne “Jaja” Santiago ang dalawang importanteng posisyon sa istatisika matapos ang 13 laro kung saan walang bahid ng kabiguan ang koponan nito na JT Marvelous sa Division 1 ng ginaganap na Japan V-League.

Nananatili ang middle blocker na si Santiago bilang pangunahing attacker sa liga sa natipon nitong 58.5 porsiyento mula sa 171 atake na may 100 highlights habang ito din ang nangunguna sa blocks sa 0.85 rate sa tinipon na 39 sa 13 laro.

Nakapagtipon din ito ng efficacy rate na 11.4 sa serve habang maryoon itong 73.3 na success rate sa serve receive.

Mayroon ito sa kabuuan na 100 attacks at 39 blocks at 10 sub para sa 149 sum of points.

Bago ito ay tumulong si Santiago sa pagtala ng kabuuang siyam na puntos sa anim na atake, may dalawang service aces at isang block sa JT Marvelous para manatiling walang talo ang record sa 25-23, 25-19, 26-24 sweep sa Toyota Auto Body Queenseis nitong Sabado ng hapon.

Binantayan ni Santiago ang depensa sa unang set para itakas ang JT Marvelous sa dikit na 25-23 panalo bago pinanatiling matikas ang opensiba sa sumunod na dalawang laro upang mapanatiling malinis ang kartada ng koponan. (Lito Oredo)