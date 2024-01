Huling ocular inspection sa Quiapo, ikinasa

MAGKASAMANG sinu­yod ng mga opisyal ng pamahalaan ang paligid ng Quiapo para matiyak na maayos na nakalatag ang seguridad sa gaganaping Traslacion o prusisyon sa pista ng Itim na Nazareno ngayong araw.

Kabilang sa nagsagawa ng huling ocular inspection sa lugar sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, Manila Mayor Honey Lacuna Pangan, Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda, Bureau of Fire (BFP) chief General Louie Puracan, Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) General Manager Procopio Lipana at Manila Police District (MPD) Director Arnold Thomas Ibay.

Nauna rito’y nagtungo si Ibay sa Quirino Grandstand at muling ipinaalala sa mga deboto na isa lang ang magiging pasukan ng mga deboto patungong simbahan at ito ay ang Villalobos Street.

“One entry, multiple exit tayo–ang labasan sa Quezon Boulevard,” ani Ibay.

Samantala, pinayuhan ni Abalos ang mga may sakit, matatanda, buntis at mga bata na huwag nang makipagsiksikan sa dagsa ng mga deboto upang maiwasan ang anumang insidente.

Kasabay nito’y sinabi ni MMDA chairman Atty. Romando Artes na nakahanda na ang mga traffic mobile car at ambulansiya ng ahensiya para rumesponde sa mga emergency case sa prusisyon.

Mahigit 800 tauhan aniya ng MMDA ang ipakakalat para sa prusisyon.

Una nang nagtanggal ang MMDA ng mga sagabal sa rutang daraanan ng traslasyon.

Naglagay din ang MMDA ng mga portalet at traffic barrier kasama ang MMDA Traffic Engineering Center.

Samantala, nanawagan ang mga awtoridad sa mga deboto na sumunod sa mga ipinagbaba­wal na dalhin sa prusisyon tulad ng backpack, payong, tubig sa may lalagyan na may kulay at mga matutulis na bagay.

(Betchai Julian)