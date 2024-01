Mariing itinanggi ni dating Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon na sangkot siya sa graft and corruption mat-apos ipag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya.

“Hindi po ako nagnakaw sa gobyerno sa 25 years ko na panunungkulan,” diin ni Guanzon sa X, (dating Twitter) nitong Lunes.

Aniya, ang kaso ay isinampa ng abogadong si Ferdinand Topacio na nais lang gumanti matapos niya itong sampahan ng Cyber Unjust Vexation at nahaharap sa paglilitis sa Regional Trial Court ng Bacolod City.

“That case filed by Topacio is related to my interviews about the F. Marcos Disqualification case. It was my duty to in-form the public there were powerful people who were interfering in COMELEC and independence and the elections were at serious risk,” paliwanag pa niya.

“Wala pa naman botohan noong na interview ako kaya walang vote ako na na disclose. Wala ring internal deliberations dahil ang ponente hi di nag submit ng desisyon na,” dugtong pa niya sa social media post.

Nauna rito, nakitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause para kasuhan ng paglabag ng Anti-Graft and Cor-rupt Practices Act si Guanzon dahil sa “prematurely disclosing confidential information” tungkol sa disqualification case ng noon ay presidential bet Ferdinand Marcos Jr.

Nag-ugat ang kaso sa dalawang magkahiwalay na interview kay Guanzon kung saan tinalakay niya ang DQ case ni Mar-cos sa May 2022 elections na nakabinbin sa Comelec.