Hagen Topacio, Carlos Carag, Amparo Teresa Acuna kasado boga sa Asian Rifle & Pistol Championships

TATANGKAIN nina shooters Hagen Topacio, Carlos Carag at Amparo Teresa Acuna na direktang makatuntong sa 2024 Paris Olympics sa pagsagupa sa mga karibal sa Southeast Asian sa pagsabak sa 2024 Asian Rifle & Pistol Championships na gaganapin sa Senayan Shooting Range sa Jakarta, Indonesia.

Si Topacio, na nasa 31st spot sa Asian ranking at may 417 rating ay kasamang sasabak si Carag, na nasa pang-38 na silya na may 193 rating sa Asian ranking 2023 sa Trap Men, ang natatanging kasaling babaeng national shooter na si Acuna ay nasa ika-32 pwesto sa 10m Air Rifle Women sa 268 rating, ang Tokyo Olympian na si Jayson Valdez ay kasalukuyan namang nasa pang-41 sa 10m Air Rifle Men sa 268 rating.

Gayunman, tanging tatlong Pilipino lamang ang nakalista sa kompetisyon na isang Olympic Qualification event na may 16 na continental quota places na paglalabanan.

Ang mga shooters na kasali ay mula sa Indonesia (67), Malaysia (8), Singapore (9), Thailand (15) at Vietnam (11),

Matapos ang Asian Rifle/Pistol Championship na gaganapin sa Jakarta simula Enero 8 hanggang 18 ay halos kasabay na gaganapin ang Asian Shotgun Championship sa Kuwait City, Kuwait na nakatakda sa Enero 9 hanggang 14. (Lito Oredo)