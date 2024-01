MISTULANG fan lang ang datingan nang ipost ni dating Vice President Leni Robredo sa kanyang Instagram account ang mga larawan na kasama niya ang mga Kapamilya star na sina Kathryn Bernardo at Piolo Pascual.

Ibinida ni Robredo sa kaniyang IG account ang selfie nila ni Kat na may caption na “So much respect and admiration,”

Sa isa pang Instagram story ni Robredo, si Papa P naman ang ka-selfie ni Robredo at may caption na “My kumpare, the 2nd time around.”

Kabilang sina Piolo at Kathryn sa hukbo ng mga Kapamilya na hayagang sumuporta sa kandidatura ni Robredo sa pagka-pangulo ng bansa.

Nagkita sina Robredo, Kathryn at Piolo sa kasal ng kapwa nila Kapamilya na si Robi Domingo at Maiqui Pineda.

(Carl Santiago)