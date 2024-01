DNA test sa anak ni Richard, walang katotohanan

Last year pa may kumakalat na isyu na pina-DNA test daw ni Annabelle Rama ang bunsong apo niya kay Richard Gutierrez na si Kai.

Kung sino-sino na rin ang nag-pick-up sa isyung ‘yon na para sa amin ay walang katotohanan, ha!

Ayaw ngang patulan ng pamilya Gutierrez ang bagay na ‘yon.

Malinaw na malinaw naman ang dialogue ni Tita Annabelle na mahal na mahal niya ang MGA APO niya, ha!

Sa tuwing may nagtatanong nga sa amin ng tungkol doon ay talaga namang naloloka kami.

Kitang-kita at ramdam na ramdam naman namin ang sobrang pagmamahal nina Tita Annabelle, Eddie Gutierrez, Ruffa Gutierrez, at buong pamilya sa mga anak ni Richard na sina Zion at Kai.

Sa tuwing kasama nga namin ang pamilya ay pantay ang pagtingin ng lahat sa mga anak ni Richard kaya dapat nang tigilan ang isyung ‘yan na obvious namang gawa-gawa lang ng mga taong walang magawa sa buhay kundi mang-intriga, ‘noh?!

Sa bahay nga ni Richard ay sobrang saya ng aktor sa pag-aayos ng kuwarto ng mga anak niyang sina Zion, Kai.

So nakakapagtaka talaga kung bakit may nagpapakalat ng ganung intriga, ha!

Pati ba naman minor gagawan ng intriga?

Kaloka, ha!

So sa mga intrigera’t intrigero, tigilan n’yo na ang pagkakalat ng imbentong balita dahil kawawa naman ang bata at lalong kawawa kayo kapag binuweltahan kayo ng pamilya Gutierrez, ha!

‘Yun na!