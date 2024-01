Dinamayan ni Donny: Belle trending pag-iyak

Pinuri, trending, at viral ngayon ang pag-iyak ni Belle Mariano bilang Ling sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Nasa milyon na nga ang views ng eksena ni Ling na umiiyak habang kino-comfort ni Bingo na character naman ni Donny Pangilinan.

Napabilib naman ni Belle ang mga viewers sa kanyang pag-iyak sa nasabing eksena kung saan damang-dama ng viewers ang nae-experience ni Ling na post-traumatic stress disorder o PTSD.

Sey ng isang faney, “You devoured this scene! Proudest of you, always!”

Meron ding faney na napaiyak ni Belle, “Can’t stop crying. The BEST episode so far. Galing-galing n’yo DonBelle.”

Pang-best actress nga raw si Belle, “That’s Belle Mariano for you. Best actress of the new generation. She always delivers.”

Masuwerte nga raw si Ling dahil may Bingo siya, “Coming from someone who suffers from mental health if you have someone who empathizes with you. Ling has Bingo, one person is enough. #DonBelle grabe kayo.”

Nakakatuwa ang ‘Can’t Buy Me Love’ dahil pinapakita talaga nila ang mental health issue na pinagdadaanan ng mismong lead character ng serye.

Makikita mo sa tambalan nina Ling at Bingo na everyone is flawed at kailangan natin ng karamay sa anumang pinagdadaanan natin.

Bonggels!