Davao businessman todas sa sumemplang na motorsiklo

NASAWI ang isang prominente at kila­lang businessman sa Davao City nang maaksidente ito habang lulan ng kanyang motorsiklo sa Bansalan, Davao del Sur noong Linggo nang umaga.

Kinilala ito na si Philip ‘Sonny’ Dizon, 64-anyos, pangulo ng American Chamber of Commerce Davao City chapter at may-ari ng Davao Crocodilefarm, Dizon farms at Mount Apo Highland Resort sa Barangay Kapatagan, Digos City.

Sa ulat ng pulisya, minamaneho ng negosyante ang kanyang Can-Am ATV high-end motorbike patunong Barangay Banaga sa Bansalan mula Davao City nang mawalan ito ng kontrol bandang alas-11:00 nang umaga.

Napunta ang sasakyan sa kabilang lane kung saan kasalubong nito ang isang cargo truck.

Biglang nagpreno ang biktima kaya lalong nawalan ng preno ang kanyang tribike at bumaligtad ito sa kalsada,

Dahil dito’y tumilapon ang biktima at nagtamo ng mga grabeng sugat sa katawan at ulo kahit may suot itong helmet.

Isinugod siya sa Davao del Sur Provincial Hospital sa Digos City pero idineklara itong dead on arrival.

(Ronilo Dagos)