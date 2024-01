Daniel may shoot sa Japan

May gagawing project pala si Daniel Padilla na may shoot sa Japan.

Sa kanyang Instagram account kasi ay may pinost na matte pictures si Daniel.

Ang ilan doon ay obvious na sa Japan. May isa pa nga na kita ang Mt. Fuji.

So isang malapit kay Daniel ang tinanong namin kung nasa Japan ba ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo?

“Wala. He’s here lang,” sabi ng taong tinanong namin.

Pero sabi ng tinanong namin, soon ay pupunta raw sa Japan si Daniel.

“May project si DJ na may shoot sa Japan, pero hindi ko pa alam when,” dagdag ng kausap namin.

Well at least tuloy-tuloy lang ang takbo ng career nu Daniel kahit hindi na nga sila magka-love team ni Kathryn.

Pero sabi nga ng ibang fans, sana talaga ay magkaroon pa rin ng preyekto ang KathNiel.

‘Yun lang! (Jun Lalin)