Claudine, Yasser inakalang magdyowa

Nakakaaliw ang fans, ha!

Dahil may relasyon ang characters nina Claudine Barretto, Yasser Marta sa primetime series ng GMA-7, Regal Entertainment, Inc., ang ‘Lovers/Liars’ ay marami ang nagdududa na in love sila sa isa’t isa.

Pero imbes na magkaroon ng violent reaction ang mga taga-‘Lovers/Liars’ sa dudang ‘yon ng viewers ay mas natutuwa pa nga sila.

Meaning daw ay effective talaga sina Claudine, Yasser sa kanilang portrayal sa kanilang characters sa nasabing serye.

Samantala, hanggang sa Huwebes na lang pala ang airing sa GMA-7 ng ‘Lovers/Liars’.

Bale 8 weeks lang daw talaga ang nasabing serye.

Nitong Lunes naman nag-last taping day ang cast at nakita pa namin sina Claudine, Yasser sa location nila sa Imperial Palace sa Tomas Morato-Timog Avenue, Quezon City.

Sabi ni Claudine, happy siya na magtatapos ang kanilang serye na maganda ang ratings nila, ha! (Jun Lalin)