Christian ‘The Bomb’ Araneta kakatok sa world title fight

SUSUBOK na makatuntong sa world title stage si dating WBC Asia Silver light-flyweight titlist Christian “The Bomb” Araneta sa pakikipag-upakan sa kababayang si Arvin “Hurricane” Magramo sa darating na Enero 18 sa NUSTAR Resort and Casino sa Cebu City.

Pipilitin ng tubong Mandaue City, Cebu ang pagbubukas ng pintuan para sa world title sa gaganaping International Boxing Federation (IBF) light flyweight title eliminator na magbibigay ng karapatan upang makaharap si Mexican Adrian “Gatito” Curiel.

Kasalukuyang No. 4 sa IBF ranking si Araneta na bakante ang No. 1 challenger spot, habang nakapwesto ito sa No. 8 sa World Boxing Organization (WBO) belt ni Jonathan “Bomba” Gonzalez (27-3-1, 14KOs) ng Puerto Rico, No. 4 din sa World Boxing Association (WBA) at No. 17 sa WBC ni unified titlist Kenshiro “The Amazing Boy” Teraji (22-1, 14KOs) ng Japan.

Minsang sinubukang makalapit sa title bout ng 28-anyos na southpaw kontra kina dating world champions Daniel “Cejitas” Valladares ng Mexico at South African Sivenathi Nontshinga na parehong nauwi sa pagkatalo noong 2019 at 2021.

Umaasa ang kampo ni Araneta na malalampasan nito ang kababayang boksingero para sa title eliminator na halos katumbas ng world belt.

Buburahin nito ang alaala ng pagkabigo kay Valladares na nauwi sa fourth-round referee stoppage dahil sa injury sa balikat, gayundin ang pagkadismaya sa hometown bet na si Nonstshinga noong Abril 2021 na ginanap sa Boardwalk Casino sa South Africa, na nauwi sa unanimous decision kahit na bumagsak ito sa 12th round.

Mayroong four-fight winning streak si Araneta nang patumbahin nito ang tatlo sa nagdaang kalaban na sina Richard Claveras, Arnold Garde at Jakrawut “Kongfah CP Freshmart” Majungoen ng Thailand noong Abril 2023 sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City.

Limang taon namang undefeated ang WBO Oriental 108-pound champion na si Magramo na mayroong nine-fight winning streak sapol noong Disyembre 16, 2018. Huling beses itong nakatikim ng pagkabigo noong Setyembre 2018 kontra dating world challenger Garen “Hellboy” Diagan sa bisa ng split decision sa Elorde Sports Complex.

Nakuha nito ang WBO belt kay Jerry Francisco sa pamamagitan ng second round TKO at sunod-sunod nadepensahan ang titulo laban kina Ronald Alapormina, Jonathan Refugio, Stinky Mario Bunda at Joel Lino.

Mayroong impresibong kartada ang 27-anyos na southpaw mula Paranaque City na 17 panalo at tig-isang talo at draw, kasama ang 11 panalo mula sa knockout. (Gerard Arce)