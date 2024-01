Catriona nabuking birthday surprise ni Sam

Ang cute ng speech ni Catriona Gray sa pa-birthday surprise sa kanya ng fiancé na si Sam Milby at ng ibang mga malalapit sa kanya.

Sinabi kasi ni Catriona na naramdaman na niya ang surprise na ‘yon.

Sa kanyang speech nga ay binanggit niya na ang sinabi sa kanya sa kanya ay Samsung event ang kanilang pupuntahan. Eh kapag ganung event daw ay coat and pants ang isinusuot sa kanya.

Pero that time, cute and very nice dress ang pinasuot sa kanya. Kaya naramdaman na raw niya na may something.

At tama nga siya, birthday event nga niya ang pinuntahan nila.

At sa video kung saan nagsayaw siba Catriona, Sam ay kitang-kita na maluha-luha ang aktor.

Obvious ang sobrang pagmamahal ni Sam kay Catriona, ha!

Samantala, sobrang excited na ang fans, supporters nina Catriona, Sam sa nalalapit na kasal ng dalawa.

Ngayong 2024 na ikakasal ang dalawa.

Bongga!

(Joanna Maling)