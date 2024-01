IBA’T ibang eksena ang nakita natin nitong nakaraang pasko.

May mga kakaibang regalo at may kakaibang eksenang talagang nagpaaliw sa atin at nagpadama ng diwa ng Pasko.

Bida nga sa ganitong okasyon ang mga chikiting na talagang nagkalat sa kalsada at nanghihingi ng aginaldo!

Pero ibahin mo ang bata sa isang viral video sa TikTok na imbes na nakangiti, tila labag pa sa loob sumayaw sa kanilang Christmas party!

MAtatawa ka nga sa itsura ng bata sa upload ni @rsweetsbyregine na tila napilitang sumayaw sa stop dance na palaro dahil sa kaniyang nanay!

NAkakunot ang noo at wala sa loob ang kaniyang dance steps sa saliw ng sikat na kantang ‘Bat Malungkot ang Beshy Ko”.

Kaya naman ang nanay, aliw na aliw pagmasdan ang bata at natatawa pa sa likod ng camera dahil sa busangot ngunit cute na itsura ni baby!

Sa huli nga, nataya rin sa nasabing laro ang bata at hindi napigilang tumakbo sa kaniyang nanay.

Hindi rin napigilan ng mga netizen na matawa sa eksena ng chikiting!

“YUNG SIDE EYE HAHAHAHAHHAHAHAHAHA,” komento ni Naip Alip.

“Tapos yung damit ENERGY,” saad naman ni Onnangggg.

Ang iba, hinalintulad na ang cute na bata sa sikat na personalidad na si Seungkwan.

Umabot na nga sa higit 11 million views ang nasabing video ng bata at pinusuan na rin ng nasa 1.2 million user!

O diba, bongga ang pag-attitude ni baby! (MJ Osinsao)

