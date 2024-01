Bahay ng retiradong colonel nilooban, higit P1M alahas, cash tinangay

NILOOBAN ng hinihinalang ‘akyat-bahay’ ang tahanan ng isang retiradong opisyal ng Philippine National Police (PNP) at tinangay ang mahigit sa P1 milyong halaga ng mga ari-arian at cash noong Linggo sa Bacoor, Cavite.

Gayunman, nadakip agad ang suspek na si alyas ‘Renel’, residente sa Barangay Niog, Bacoor City nang masapol ito ng Closed Circuit Television (CCTV) ng barangay matapos pumasok at lumabas sa bahay ni Ret. Colonel Rafael Jackson Cabiles Belleb, 60-anyos, ng Barangay Mambong 4, Bacoor City, Cavite.

Ayon kay kay Police Master Sergeant Armando Perez ng Bacoor City,Cavite, umalis ang pamilya nina Belleb para mag-mall

bandang alas-9:45 nang umaga.

Pero pagbalik nila sa bahay ay napansin nito na basag ang isa sa kanilang bintana na pinaniniwalaang dinaanan ng suspek para tangayin ang kanilang mga alahas at P10,000 cash.

Humingi ng tulong ang biktima sa kanilang barangay at natukoy ang suspek base sa suot nitong maong pants, asul na t-shirt, relo, puting bull cap, belt bag at itim na sapatos na may puting lining. (Gene Adsuara)