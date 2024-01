Pasabog ang Instagram story ni Alexis Suapengco, ina ni Hailey na anak ni Diego Loyzaga.

Nagkagulo nga sa social media world dahil sa pahiwatig ni Alexis na may ibang babae na si Diego.

Sa kanyang IG story ay nag-post si Alexis na, “So my baby daddy@diegoloyzaga decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over.”

Isinama rin ni Alexis sa kanyang post ang screenshot ng account ng isang Cecile Mendoza.

Sa reel naman na ipinost ni Alexis ay nakalagay na, “Love the way you lie tho,” at “Yes he’s aware now but never sober.”

Wala pa namang sagot si Diego sa pinost ni Alexis.

May IG story naman si Diego ng picture ng mga puno na may nakalagay na, “Trouble in Paradise” at mat crying face emoji at meron ding nakalagay na “Parental advisory. Explicit content.”

Wala namang nakakaalam kung iyon ba ang reaksyon sa pinost ni Alexis.

Isang malapit naman sa aktor ang tinanong namin kung magbibigay ba ng pahayag ang aktor tungkol sa nasabing isyu?

“Wala pa, eh. Mukhang hindi magsasalita si Diego,” sabi ng taong tinanong namin.

Ayon naman sa talent manager/entertainment columnist na si Lolit Solis, dapat i-address ni Diego ang isyung ito dahil nakakasira sa kanyang imahe.

Mananatiling bukas ang mga pahina ng Abante sa panig ni Diego. (Joanna Maling)