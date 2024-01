KUMBINSIDO ang isang tagapayo ni Pope Francis na panahon na parapayagan ang mga pari na magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya.

Ayon sa Vatican official at advisor ni Pope Francis na si Archbishop Charles Scicluna ng Malta, dapat nang pag-isipan ng Simbahang Katolika ang pagpayag sa mga pari na magpakasal.

Iginiit ng arsobispo na sa pinapayagan naman ang mga pari na mag-asawa batay sa kasaysayan ng simbahan noong first millennium.

Aniya pa, kung siya lang ang masusunod ay aalisin na niya ang pagbabawal sa mga pari na magpakasal.

Hindi naman aniya lingid sa publiko na maraming magagaling na pari ang umaalis sa simbahan dahil pinili nila ang magpakasal para magkaroon ng pamilya.

Dagdag niya, hindi kailangang alisin ang celibacy sa simbahan pero kailangan ding isaalang-alang na tao rin ang mga pari at maaa­ring umibig.

Sakaling dumating­ ang pagkakataong ito, kailangan din aniyang pumili ang pari sa pagitan ng kanyang bokasyon at iniibig.

Ilang siglo na rin umano itong pinagtatalunan dahil may mga dominasyon ng Katoliko na pinapayagang magpakasal ang kanilang pari tulad ng Eastern Rite of the Catholic Church, Orthodox at Protestant.