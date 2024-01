7 Tinortyur, ibinaon sa hukay

PITONG pinaniniwalaang biktima ng summary execution o salvage ang natagpuang inilibing nang patayo sa isang mababaw na hukay sa bayan ng Sapad, Lanao del Norte noong Linggo.

Base sa ulat ng Sapad Municipal Police Station (MPS), rumesponde ang katao ang tinortyur at inilibing sa Sitio Lapao, Barangay Karakum sa nasabing bayan.

Kasama ang mga tauhan ni Municipal Health Officer Dr. Rowena Agarrado, nakakita ang mga awtoridad ng sariwang hukay sa lugar kaya agad nila itong hinukay.

Tumambad sa kanila ang bangkay ng pito katao na kinabibilangan ng apat na lalaki at tatlong babae na inilibing nang patayo sa hukay.

Kinilala ni Sapad MPS chief of police Major Alibsar Daraba ang mga biktima na sina Joselito Gaviola, 54-anyos; Marly Gaviola, 50-anyos; Elvie Gaviola Legara, 43-anyos; Epifanio Lenara, Jopay Lenara, Jomar Lenara at Epifanio Lenara Jr. mga nasa hustong gulang at, pawang residente sa Purok Dama de Noche, Sitio Luguimit, Poblacion Margosatubig, Zamboanga del Sur.

Dinala ang mga bangkay sa Saint Michael Funeral Homes sa Kapatagan, Lanao del Norte para sa post mortem examination habang inaalam pa ang motibo ng pamamaslang at kung sino ang responsable sa nasabing masaker.

Nanawagan din ang pulisya sa sinumang may nalalaman sa krimen na makipagtulungan sa pulisya para sa ikalulutas ng kaso.

Tiniyak ni Daraba na magiging confidential ang katauhan ng mga lulutang na testigo para sa kanilang seguridad.

(Edwin Balasa)