ISANG tinedyer ang viral ngayon sa social media dahil siya ang unang human player na tumalo sa original video game na Tetris, ilang dekada pagkatapos itong maimbento noong 1989.

Laman ng mga international news ang paggapi ng Oklahoma teenager na si Willis Gibson sa Tetris.

Sa kanyang YouTube channel na Blue Scuti, ibinahagi ni Gibson ang livestreaming kung saan makikitang umabot siya sa Level 157 at sa iskor na 999999 na naging dahilan para mag-crash ang kanyang nilalaro sa loob ng 38 minuto nitong December 21, 2023.

Tinatawag ito ng mga gamer na “kill screen”.

Ayon sa ulat, tanging AI o Artificial Intelligence pa lamang ang nakakarating sa “kill screen” ng Tetris.

Binati ni Tetris CEO Maya Rogers ang tagumpay na ito ni Gibson.

Aniya, ipagdiriwang ng Tetris ang ika-40 anibersaryo nito sa taong ito at tinawag ang tagumpay ni Gibson na isang “monumental achievement.”

“Congratulations to ‘blue scuti’ for achieving this extraordinary accomplishment, a feat that defies all preconceived limits of this legendary game,” pahayag ni Rogers sa ulat ng New York Post.

(Issa Santiago)