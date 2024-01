Tara sa Robinsons Galleria

PUNONG abala ang Robinsons Galleria Mall sa Ortigas, Quezon City pagtulak ng Atty. GM Rosendo Balinas Jr. Open Youth Rapid Chess Tournament (18 below) sa Sabado, Enero 13.

Suportado ng GM Balinas Family at oorganisahin ni Bayanihan Chess Club founding president National Master Almario Marlon Bernardino Jr., may P25K total prizes ang 1-day chessfest na idaraos sa pakikipagtulungan nina NM Gerald Ferriol, GMG, AIM Mark John Centillo, Biyaherong Arbiter, Woman NM Kathryn Ann Cruz-Hardegen, Jennifer Cruz, Kaizen Knights Chess Club at Chess Lovers.

Ang registration fee ay P500 na maaring ipadala kay Jolina Icao sa GCash # 0961 339 6015.

Ilan sa mga nagpatala na sina NM Oscar Joseph Cantela, Chester Neil Reyes, Clark Kaeron Kwan, Ariel Santander, Novenik William Alisangco, Allan Rafael Dolfo, Ma.Christina Samarita, Kyler Marin Camonias, Rae Anthony Xion Antiqiuin, Florence Gayle Isabedra, Eumir Isaac Galicia;

Amber Mariana Maravilla, John Christopher Alvarado, John Matthew Alvarado, Alexandro Anthony Desepeda, Abeer Goel, Maria Shekinah Maddalora, John Edward Kenneth Parado, Russel Dave Peruda, Christen Dei Reyes, Juan Antonio Roxas, Austin Emmanuel Saulong, Zedric Silva, Alexander James Yap at Austin Klhoe Roan.

***

Lalarga ang Nueva Ecija Chess Knight Rapid Chess Tournament 2024 sa Linggo, Jan. 14 sa SM Mega Center sa Cabanatuan City.

Bukas sa lahat ng manlalaro, anuman ang edad at kasarian, ang mga kompetisyon ay sa Open at kiddies categories (13 under).

Inaasahan ang 100 woodpushers sa event na oorganisahin ng Nueva Ecija Chess Knight at mga suportado nina FS/Supt. Artemio Llena (ret.), Prof. Jacinto Bustamante, Engr. Robert Divina, Atty. Bertrand Russel Dysangco, RN Man at Ink Mate Refiling Station.

Nakalaan ang P5K at trophy sa magkakampeon sa Open division habang P2K at trophy rin sa kiddies.

“We do this to promote chess in the grass roots level,” pahayag nitong Sabado ni tournament director Benjamin Bauto.

Mag call o text sa mobile 0923 650 8489 para sa iba pang detalye.

***

Matagumpay na naidaos ang Anak at Magulang Org. Invitational Open Chess Tournament nitong Sabado sa Walter Mart, Paniqui Tarlac na inorganisa ni Tournament director National Arbiter Alfred Miranda.

Matapos ang 7 Rounds Swiss system rapid format Top 5 sina Sherwin Tiu, Jamler Luis Uy, Kevin Arquero, Nazario Ubanan at Lordwin Espiritu na may 6.0 points each.

Nasa 6th-7th places naman sina Jerry Areque at Daryl Penaflorida (tig-5.5 pts.) sa event na nilahukan ng 94 players.

***

Masisilayan sa 2nd Universal Chinese Taipei 9-Ball Open Pool Championship ang Marboys cue artists squad sa Enero 10-12 sa Hulk Billiards Flagship Hall sa Ximending, Taipei , Taiwan.

Sa magiting na pamumuno nina JR Velasco at Marvin Paringit, bubuo sa koponan sina Johann Chua, James Aranas, Anton Raga, Jeffrey Ignacio, Kyle Amoroto, Marvin Asis, Jeffrey Roda at Bernie Regalario.

Ang Marboys Billiards Club ay itinataguyod ng Cuelees, Omin Cues, Andy Premier, How Tips at Turning Point Chalk.

“Napatunayan ng ating mga Filipino cue athlete ang kahusayan at kakayahang manalo ng mga medalya sa cue sports, tulad sa World Cup of Pool sa Europe. Nais naming mabuo ang momentum na iyon at higit pang palakasin ang partisipasyon ng kalalakihan sa pamamagitan ng event na ito,” sey ni MBC top honcho JR Velasco .

“Inaasahan namin na magtatagumpay kami sa prestihiyosong kaganapang ito (Taipei 9-Ball Open),” bulalas naman ni Chua, na nakipagtulungan kay Aranas, para matumbokang bansa ng rekord na ikaapat na titulo ng 2023 World Cup of Pool sa Lugo, Spain. Aalis ang team ng Maynila sa Enero 9.

Ang kampeon ay may trophy at cash prize na US$10K, habang ang runner-up ay may $5,000 at tropeo.