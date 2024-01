Tabuk City sa Kalinga gagawaran ng clean tourist award

TATANGGAP ang Tabuk City sa Kalinga ng Southeast Asian Nation (ASEAN) Clean Tourist Award dahil sa pagiging malinis, maayos at ideyal na lugar para mapasigla ang daloy ng turismo sa lalawigan.

Nagpasalamat naman si Tabuk City tourism officer Arlene Odiem dahil isa ang siyudad sa mga mapalad na makakatanggap ng nasabing parangal.

Ayon kay Odiem, ang nasabing parangal ang kauna-unahang pagkakataon na makakatanggap nito ang Tabuk City.

Nakapasa aniya ang Tabuk City sa pitong criteria na itinakda ng ASEAN Clean Tourist City Standard kabilang dito ang environmental management, cleanliness, waste management, awareness-building about environmental protection and cleanliness, green spaces, health safety and urban safety and security at tourism infrastructure and facilities.

Ang ASEAN Clean Tourist City award ay isang pagkilala na ibini­bigay sa mga member-nation upang hikayatin ang mga bansa na lalo pang pagandahin ang kalidad ng turismo sa kanilang mga lungsod, palakasin ang market competitiveness, pag­likha ng trabaho para sa mga residente at isulong ang paglago ng ekonomiya.

Naniniwala si Odiem na sa pamamagitan nito ay lalo pang lalago ang local tourism ng Tabuk City hindi lamang sa bansa kundi maging sa international community dahil mapapasama ang lungsod sa official website ng ASEAN maging sa ASEAN Tourism Forum, festival at iba pang kaugnay na pangyayari.

Isasagawa ang pagkakaloob ng parangal sa Tabuk City at iba pang lungsod sa ibang mga bansa sa Vientiane, Laos sa Enero 26, 2024.

­(Allan Bergonia)