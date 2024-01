Suportado pelikula ng ka-love team: Belle obvious pagmamahal kay Donny

Nilabas na ang official poster ng pelikulang pinagbibidahan ni Donny Pangilinan, ang ‘GG (Good Game)’.

Gaya ng inaasahan ay sinuportahan agad ito ng ka-love team ni Donny na si Belle Mariano.

Pinost ni Belle ang poster ng movie sa kanyang Instagram story at sey niya sa kanyang caption, “Exciting!!! (with grinning squinting face emoji).”

Komento nga ng iba, obvious daw ang pagmamahal ni Belle kay Donny sa klase ng pagsuporta niya sa pelikula ng ka-love team, ha!

Anyway, excited din ang mga fanney na makita ang dalawa na magkasama sa premiere night ng ‘GG’.

Samantala, trending ang scene nila sa latest Netflix episode ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Kinuwestiyon kasi ni Bingo, character ni Donny, ang mga life decisions ni Ling, character naman ni Belle, habang nag-uusap sila sa tabi ng ilog Pasig.

Sa inis ay nagsalita ng Philippine Hokkien dialect si Ling na isang Filipino-Chinese na ikinatuwa naman ng viewers.

Puring-puri rin ng mga netizen ang character development sa characters nina Bingo at Ling or BingLing.

Sey nga ng isang netizen, “The development and growth of the characters are truly promising. Their progression is gradual, offering a deeper insight into their personalities.”

Bonggels!

(Byx Almacen)