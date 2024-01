Sunshine natutong mag-‘lampin’ kay Maricel

Ang sarap ng chikahan nina Maricel Soriano at Sunshine Dizon sa YouTube channel ng una. Maraming beses nga raw silang nagkatrabaho noon sa drama show ni Marya.

At ang palagi niyang naaalala ay ang pagiging mabango nito.

“Sabi ko, bakit ang bango-bango ni Ate ko parati. Tapos mahilig siyang mag-crochet ng kung ano-ano. May palampin din siya noon.

“At never ko siyang naamoy na amoy pawis. Palagi siyang fresh.

“At ang bilis niyang magtrabaho, ha!

“Marami siyang natulong sa akin. Unang-una na, palagi akong naka-lampin, at marunong din akong mag-crochet! Hahaha!” kuwento ni Sunshine.

Anyway, emotional nga si Sunshine nang mapag-usapan nila ang reunion ng mga Sang’gre sa ‘It’s Showtime’. Dito nga naikuwento ni Sunshine na muntik na siyang mag-backout sa reunion nilang `yon, dahil marami na siyang ‘tama’ sa katawan, o mga sakit-sakit.

“Tinawagan ko si Karylle, sinabi ko sa kanya `yon, kasi ayokong isipin niya na baka half hearted ako sa performance namin. Pero sabi niya, okey lang `yon, ganda lang ang kailangan.

“Bakit ko naman hindi tatanggapin? Eh, si Karylle, noong namatay ang papa ko, isa si K sa mga tumulong sa akin.

“Kaya kahit anong sakit ang naramdaman ko sa katawan, ginawa ko talaga. Kasi minsan lang sa buhay ang mga ganitong pagkakataon,” sabi ni Sunshine.

Habang buhay na nga raw ang friendship nila nina Karylle, Iza Calzado, Diana Zubiri.

“Genuine kasi ang pagmamahal namin sa isa’t isa. Kung alam niyo lang kung ano ang mga pinag-uusapan namin,” sabi ni Shine.

Kinumusta rin ni Maricel ang buhay pag-ibig ni Sunshine.

“Isa na lang ang pinagpapasalamat ko sa pag-ibig. Isa lang ang hindi ko pinagsisisihan, na may dalawa akong napakagandang anak.”

Pero, ano pa ba ang wish niya para sa sarili niya?

“Ang wish ko para sa sarili ko, gusto ko lang, I always pray for peace of mind. ‘Yung happiness dadating na lang `yon!” sabi na lang ni Sunshine.

Well…

(Dondon Sermino)