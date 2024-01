Sinakal, binato, sinaksak ng lapis: Myrtle, Claire, Kristoffer biktima ng pambu-bully

Grabe rin pala ang pinagdaanan nina Myrtle Sarrosa, Claire Castro, Kristoffer Martin, na pambu-bully sa kanila, noong hindi pa sila mga artista.

Sa hitsura nila ngayon, hindi mo nga iisipin na dumanas din sila ng pagdurusa mula sa mga kamay ng mga kaklase, ha!

Taliwas nga `yon sa role nila sa ‘Makiling’ na kung saan ay grabe naman ang pambu-bully, pananakit nila sa bidang si Elle Villanueva, ha!

“I was bullied kasi noong high school. Sa sobrang pambu-bully sa akin noon, kumakain ako ng snacks and lunch sa cubicle (ng comfort room), kasi takot akong ma-bully sa canteen.

“Binutasan nila ang bag ko. Kung ano-ano rin ang binabato nila sa akin!” kuwento ni Claire.

“Noong bata ako, I was bullied sa school. Kaya rin siguro ako nahilig sa mga anime. Like may mga games sila na binabato nila ako. Tapos lahat sila ayaw akong kausapin. Na kapag kinausap ako ng iba, hindi na nila ako kakausapin.

“Kaya mas gusto ko na lagi sa bahay. Na sobrang introverted ako.

“Naikuwento ko `yon sa staff ng ‘Makiling’ at may mga scene ako na ginawa na parang naranasan ko. Pero, ako nga lang ang bully.

“So noong nanalo ako sa isang reality show, at nag-homecoming ako sa Iloilo, noong nasa hotel ako, nandun ang bully ko. Sabi niya, napanood daw niya ang interview ko, at hindi raw niya alam na ganun kasakit ang ginawa niya sa akin noon. Nag-sorry talaga siya sa akin,” kuwento naman ni Myrtle.

“Ako noong high school ako, palagi akong binu-bully talaga. Hindi ko alam kung bakit ako paboritong pag-trip-an. Nasakal ako sa labas ng campus. Nasaksak ako ng lapis. Ganun kalala.

“Eh ako kasi, hindi ako pinalaki ng magulang ko na lumaban. Sila raw ang lalaban para sa akin. Sila ang kakausap sa mga teacher.

“Kaya ngayon, ‘yung daughter ko naman, buti na lang matapang ang misis ko, siya ang nagsasabi na ‘Anak lumaban ka, magsumbong ka sa teacher’. Ganun din ang naranasan ko at bad talaga ang pambu-bully,” chika naman ni Kristoffer.

Ay kaloka, traumatic nga para sa mga bata ang ma-bully, lalo na kung hindi ka marunong lumaban. Pero kita mo naman ngayon, nagbago ang ikot ng mundo, na kung noon ay mga nabu-bully sila, ngayon ay sila naman ang nambu-bully, sa harap nga lang ng kamera.

(Dondon Sermino)