Tutukuran ng Kamara de Representantes ang mga programa ng gobyerno upang mas mapabagal ang inflation rate ng bansa at mapababa ang presyo ng mga pagkain.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos iulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) ang pagbagal ng inflation rate noong Disyembre 2023 na naitala sa 3.9% mula sa 4.1% noong Nobyembre at 4.9% noong Oktobre.

“We are happy about this encouraging piece of good news, especially for our people. The easing of inflation last month meant that food prices were still down despite the fact the December and the Christmas season usually see prices jumping to unreasonable levels,” sabi ni Romualdez.

Sinabi ng lider ng Kamara na ang pagbagal ng inflation rate ay indikasyon na naging epektibo ang mga intervention na ipinatupad ng admi¬nistrasyong Marcos.

“This development is a testament to the collective effort and resilience of our people and the Marcos administration’s commitment to make life better for every Filipino,” sabi ni Romualdez.

Ayon kay Romualdez ang taong 2023 ay sinimulan ng 8.7% inflation rate na siyang pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon.

“We have tamed the monster, cutting it down by more than half,” sabi pa ng lider ng Kamara.

Tututukan umano ng Kamara ang mga programa, lalo na ang mga kasama sa 2024 national budget upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda para dumami ang kanilang produksyon at mapababa ang presyo nito. (Billy Begas)