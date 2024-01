Ramon Ang, Manuel Pangilinan sasaluduhan

PARARANGALAN ang dalawang nangungunang negosyante at sports patron ng bansa na magsasalo sa pinakamataas na karangalan sa darating na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night.

Tatanggapin nina SMC CEO/President Ramon S. Ang kasama at First Pacific Company Chairman/CEO Manuel V. Pangilinan ang Executives of the Year sa mahigpit na pagtutulungan nila upang maibalik ang dignidad at pananampalataya sa Philippine basketball sa nakaraang taon.

Ang tradisyunal na gala night ay nakatakda sa Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel sa Ermita, manila kung saan ipagdiriwang ang best-of-the best sa PH sports 2023 na mga ihahahatid ng ArenaPlus,ang nangungunang sports entertainment sa ‘Pinas, at mga pangunahing sponsor na Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, at PLDT/Smart.

Susuporta rin sa event ang Samahang Basketbol ng Pilipinas, Rain or Shine, 1-Pacman Partylist ni Rep. Mikee Romero at Premier Volleyball League.

Kilala bilang magkaribal sa korporasyon na ang kompetisyon ay napunta sa basketball court, isinaisantabi nina Ang at Pangilinan at Ang ang pagiging magkaribal at nagtutulungan para sa kapakinabangan ng sports.

Ang unang resulta ay dumating sa anyo ng matagumpay na co-host ang bansa ng 18th FIBA World Cup kung saan sumakay ang SMC group bilang pangunahing kasosyo ng Samahang Basketbol ng Pilipinas na ang chairman emeritus ay si Pangilinan – upang magtulungan sa gastos sa napakalaking halaga para sa kaganapan na ginanap sa bansa sa unang pagkakataon sa 45 taon.

Pero ang kanilang pinakamalaking pagtutulungan ay nangyari sa 19th Asian Games sa panahon na nawala ang Gilas Pilipinas sa core ng FIBA World Cup team si coach Vincent ‘Chot’ Reyes.

Sa halos tatlong linggo na lang na natitira bago umalis patungong Hangzhou, China, ang dalawang higanteng korporasyon ay nagsagawa ng isang landmark na pagpupulong sa huling minuto at nilagdaan ang takbo ng aksyon na gagawin nito para sa kampanyang Asiad ng bansa.

Itinaas si Tim Cone mula deputy coach sa coach ng PH 5, habang ang mga manlalaro mula sa parehong SMC at MVP franchise ay ginawang available para isama sa national roster.

Ang partnership ay nagbunga ng isang makasaysayang sandali nang ang underdog na Pinoy quintet ay magwagi ng basketball gold sa unang pagkakataon sa loob ng 61 taon.

Ang dali-daling pinagsama-samang unit ng Cone ay bumalik mula sa libingan at nakuha ang mahimalang 77-76 comeback panalo sa semifinals sa host at defending champion China sa likod ng kabayanihan ni Justin Brownlee, na ang dalawang hindi malamang three pointer sa huling 23 segundo ang nag-angat sa mga Pilipino sa dramatikong tagumpay.

Nang maglaon, inasikaso ng Gilas ang negosyo laban sa Jordan sa gold medal play, 80-70, upang mabawi ang Asia’s cage supremacy na huling ginanap ng bansa noong 1962 pa.

Nagkataon, kapwa dating pinangalanang Executive of the Year sina Ang at Pangilinan ng pinakamatandang media organization sa bansa na pinamumunuan ng presidente na si Nelson Beltran, sports editor ng Philippine Star.

Si Pangilinan ay humablot na rin ng prestihiyosong parangal noong 2014, habang si Ang ay ginawaran na rin noong 2018.

(Lito Oredo)