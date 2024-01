MISYON ng isang content creator na ipakita sa mundo na karapat-dapat ding mahalin ang mga hayop na may kapansanan o tinawag niyang pets with disability (PWD).

Para sa fur daddy na si Anton, mahirap mag-alaga ng hayop na may kapansanan pero buong puso niyang tinanggap ang hamon na ito.

Si Anton ang furdad ni Arkira, isang pusang may scoliosis. Inampon siya ni Anton noong 2020 dahil namatay ang mga kapatid nito dahil sa kagat ng aso.

Noong una ay normal na pusa pa si Arkira pero apat na buwan matapos siyang ampunin ay nagkaroon ng aksidente sa kanilang bahay at dito nagkaroon ng scoliosis ang pusa. Dahil dito ay hindi na nagagamit ng pusa ang kanyang dalawang paa sa likuran at kailangan na siyang alalayan pag siya ay iihi at dudumi.

Dito rin sinimulang imonitor ni furdad Anton ang alaga dahil naging prone din ang pusa sa ibang sakit dahil sa kanyang kapansanan.

“Sa totoo lang, mahirap sa umpisa na mag alaga ng disabled cat pero easy na lang din pag nakagamayan mo na. Ang pagpapadumi at pagpapawiwi sa kanya ang pinakamahirap sa una pero nagamay ko narin at pag nagkaka UTI rin sya kabisado ko na kung paano siya gagamutin,” ani Anton.

Ibinibigay niya ang lahat ng kailangan ni Arkira hanggang kaya niya para mabuhay ito ng normal.Sa katunayan, may wheelchair si Arkira para sa mga pagkakataong gusto nitong makipaghabulan sa kanyang mga kapatid.

Alaga din ito sa pagbisita sa vet lalo pag ito ay nagkaka UTI bunsod ng stress.

Nag install din si Anton ng CCTV sa kanilang kuwarto para kahit nagbabantay siya sa tindahan ay nakikita niya ang pinagkakaabalahan ni Arkira.

Sa ngayon, priority ni Anton ang paggawa ng content tungkol sa araw araw na buhay nila ni Arkira para hikayatin ang iba na mag-ampon at mag-alaga ng mga hayop na may special needs.

Aniya, kahit na challenging, sulit at rewarding ito dahil nabibigyan ng pagkakataon ang mga hayup na may kapansanan na mabigyan ng magandang buhay.

“Sa mga nagiisip mag alaga ng mga disabled cat o anumang hayop, iIbigay nyo yung best na pagmamahal at pag aaruga sa kanila kasi satin lang sila kumakapit at nakaasa. Ang magandang benefit na nakukuha ko lumawak ang isip ko sa pag aalaga ng disabled na tulad ni Arkira na.Ginagawa ko ang makakaya ko na makilala si Arkira sa social media at para maging aware na rin ang ibang tao at maengganyo sila na mag alaga ng mga disabled animal at mahalin sila ng taos puso,” sabi pa niya.