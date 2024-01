May sapat na pondo ang gobyerno para tustusan ang tuition subsidy ng mga senior high school student na paaalisin sa state universities and colleges (SUCs) at local universities and colleges (LUCs).

Ayon kay Makati City Rep. Luis Campos Jr., vice chairperson ng House committee on appropriations, may nakalaan na P27 bilyon sa 2024 budget na puwedeng gamiting subsidy ng 17,000 senior high school student sa SUC at LUC para makalipat sa mga pribadong eskuwelahan.

“In the 2024 Gene¬ral Appropriations Law, Congress earmarked the sum of P27.8 billion to pay for the tuition of disad-vantaged grades 11 and 12 students enrolled in private seconda¬ry schools, or in private universities and colleges offering the SHS program,” paglalahad ni Campos.

“Assuming SHS students currently enrolled in SUCs cannot be accommodated in DepEd schools in their communities, they can enroll in private schools and the SHSVP can pay for their tuition,” ani Campos.

Ang P27.8 billion para sa SHS Voucher Program ay nakalaaan sa mga grade 10 completer para makapasok ng grade 11 at 12 sa mga private high school.