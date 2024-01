Nakakuha ng ginto

Napanaginipan ko na bumalik ako sa isla na una kong napanaginipan noon. Pero ngayon daw yung isla na yun ay marami nang tao o tindahan, kumbaga developed na siya. Parang noong una ko kasi yun na mapanaginipan ay mga local pa lang daw na tao yung nandun. Tapos dahil pamilyar daw ako sa isla, pumunta ako sa isang part nun na hindi masyado pinupuntahan ng tao. Then sa beach ay nakakita ako ng maliliit na ginto, nung kinuha ko na yun at nilagay sa string bag ko, meron na naman daw lumitaw na ginto sa ibang part ng beach, tapos this time ay mas malaki na, parang malapit na maging gold bar sa laki. Meron din daw na mga gold coin na kinuha ko. Imagine mo yung laro na biglang may sumusulpot na golds kapag na-accomplish mo yung isang task, parang ganun po ang eksena kaya marami raw akong nakuha. Pero, hindi ko kinuha lahat, parang isang dakot lang na kasya sa bag ko. Hindi raw ako naging greedy.

Mich

Ang panaginip tungkol sa ginto ay madalas na maging simbolo ng material wealth, pero maaari rin itong mangahulugan ng greed at temptation.

Kapag napanaginipan mo ang tungkol sa ginto, pwede rin itong mangahulugan na may hidden desire ka na maging mayaman. Magkakatotoo kaya ito? Tadhana ang magbibigay sa iyo ng kasagutan.

Bukod dito, sumisimbolo rin ang ginto sa mga bagay na meron ka ngayon na labis mong pinapahalagahan. Nagbibigay ito ng mensahe na kailangan mong mas i-appreciate o ipakita ang pag-aalaga mo sa mga bagay na meron ka ngayon.

Sinasabi rin nito na kailangan mong bigyan ng atensyon ang spiritual development at pagpapahalaga mo sa iyong sarili.

Isa rin sa good news ng panaginip na ito, nangangahulugan ito ng kasaganahan o prosperity at personal growth sa career man, finances, o relationship. Nangangahulugan ito na magkakaroon ng progreso sa buhay mo.

Pero kailangan mong sabayan ng tibay ng loob at confidence ang progresong ito. Tandaan mo, magiging failure ang isang ginagawa mo kung naniniwala ka na ito ang mangyayari.

Powerful ang thoughts mo kaya naman maging maingat sa kung ano ang ipinapasok mo sa iyong isipan.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com