May pagkakalagyan ang mga smuggler at hoarder sa binuong blacklisting committee ng Department of Agriculture, babala ni Senador Francis “Chiz” Escudero.

Kumbinsido si Escudero sa hakbang ni Agriculture Secretary Francis Tiu Laurel na linisin ang ahensiya kasabay ng pagpapatupad ng reporma para sa kapakinbangan ng sektor ng agrikultura.

“Matagal ko nang kilala si Secretary Laurel, at hindi magnanakaw ‘yan. Hindi rin ‘yan madaling madala ika nga sa pananakot o anumang uri ng panloloko,” punto ni Escudero sa isang radio interview.

“Umaasa ako na sa binuo niyang committee na ito ay tunay ngang ma-identify ‘yong mga totoong hoarder at mga smuggler,” dagdag pa niya.

Nag-isyu si Laurel ng Special Order 11 para sa pagbuo ng central blacklisting committee na magpapalakas sa kampanya ng gobyerno sa mga walang konsensiya at abusadong manufacturer, supplier, contractor, consultant, gayundin ang mga hoarder at smuggler ng mga produktong agrikultura sa bansa.

Itinalaga ni Laurel si DA Legal Service Director Willie Ann Angsiy at Procurement Division Chief Melinda Deyto bilang chair at vice chairman ng blacklisting com-mittee.

Binigyan sila ng 30 araw para mag-isyu ng resolusyon ng kanilang findings at recommendations mula sa araw ng kanilang pagtanggap ng reklamo laban sa mga offender.

Suportado rin ni Escudero ang desisyon ng DA chief na magsagawa ng revamp o pagbabago sa organisasyon sa ahensiya, dalawang buwan mula nang italaga siya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa nasabing posisyon.

“Iyong kanyang revamp na ginagawa sa Department of Agriculture ay suportado ko rin dahil tulad ng sinumang bagong pasok na head of agency ay dapat mabigyan natin ng kalayaan na makapili at piliin kung sino ‘yong mapagkakatiwalaan niya at maasahan niyang gumawa ng trabahong nais niyang makita sa kaniyang kagawaran,” ani Escudero.

“Buo ang pag-asa ko na sa kanyang liderato, maiaayos ni Secretary Laurel at ma-maximize niya ‘yong mga resources na binigay sa sektor ng agrikultura para mapataas ang ating GDP (gross domestic product) sa nasabing sektor,” dagdag niya. (Dindo Matining)