Mga long weekend planuhin na para makapag-enjoy kasama pamilya

Hinihikayat ng pamunuan ng Department of Tourism (DOT) ang mga Pinoy na samantalahin ang mga holidays at long weekends ngayong taon para makapag-enjoy kasama ang pamilya, kaibigan.

Ayon kay DOT Secretary Christina Frasco, mainam sa mga Pinoy na makapasyal sa mga lugar sa bansa at samantalahin ang nakalaang bakasyon.

Giit pa ni Frasco na mayroong magagandang beaches at pasyalan ang bansa na maaaring puntahan at maramdaman ang kultura ng ibang probinsya at mga sikat na masasarap na pagkain.

Mayroong long weekends sa March 28 –Huwebes Santo Hanggang Linggo ng Pagkabuhay sa April 1 na kung saan ang March 29 ay Biyernes Santo at March 30 ay Black Saturday na special non-working day.

Mayroon ding mahabang bakasyon mula Aug. 24 (Sabado) hanggang Aug. 26 (Lunes) dahil sa National Heroes Day.

Nov. 1 (Friday) hanggang Nov. 3 (Linggo) na pagdiriwang ng All Saints’ and All Souls’ Days.

Maaari rin magbakasyon sa Dec. 28 hanggang to Dec. 31 na special non-working day.

Pagkakataon na ang mga long weekends na magbakasyon kasama ang pamilya, kaibigan at mahal sa buhay ngayong 2024.

Samantala, nakapagtala noong 2022 ang Philippine Statistics Authority (PSA) ng mahigit 102 million domestic trips sa bansa na kung saan nasa P1.87 trillion internal tourism expenditure ang naitala kabilang na ang foreign visitors at OFW. (Vick Aquino)