Mga diehard nina Sharon, Gabby nagkagulo sa Abante iskup!

Nang lumabas sa Abante ang tungkol sa iskup na tuloy na ang ‘next chapter’ sa concert ng ex-couple na sina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion ay talaga namang nagkagulo ang diehard fans, supporter nila!

Kaagad ngang pinost ‘yon ng fans nina Sharon, Gabby.

Isang kaibigan nga namin ang nagpadala ng screenshot ng pagkakagulo ng mga fan nina Sharon, Gabby.

Katuwa nga na talagang naghahanda na raw sila para sa 4th concert ng dating mag-asawa.

Ang hiling naman ng iba ay makasama sana sa proyektong ‘yon ang anak nina Sharon, Gabby na si KC Concepcion.

Na sana ay hindi lang story teller this time si KC, na kakanta talaga siya na planado at hindi ‘yung from the audience ay paaakyatin lang siya ng stage.

“Sana kasama talaga si KC sa buong show. Na may solo songs, may duets siya with Gabby, pati kay Sharon. Na silang tatlo, may songs na magkakasama,” suggestion ng ibang fans.

Pero ang naloka kami ay sa message sa amin ng isang fan, na saan daw puwedeng makabili ng tickets para sa February 13 concert nina Sharon, Gabby.

Eh malinaw naman sa isinulat namin na ‘yung February 13 concert sana sa Mall of Asia Arena ay hindi na tuloy. Na mag-a-announce ang producer na si Nancy Yang ng bagong date para sa concert uli nina Sharon, Gabby.

So sa fans, supporters ng tambalang Sharon-Gabby, abang-abang lang sa announcement na ‘yon.

Kaaliw nga pala ang iba dahil ang sabi ay mag-iipon na agad sila para sa 4th concert nina Sharon, Gabby.

‘Yun na!

(Jun Lalin)