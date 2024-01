Maris namigay ng datung

Ang daming naaliw sa pa-game ni Maris Racal sa kanyang mga Instagram follower! Tinawag nga niya itong ‘Palarong Panggipit’ na exclusive para sa mga nag-follow sa kanya sa broadcast channel, ang ‘IreneTube’.

Yes, may premyo nga si Maris para sa mga nakasagot ng tama. Tag-P200 nga ang bawat tamang sagot.

Na sa lahat nga ng sasagot, dapat ay nakalagay rin ang G-cash number, para maipadala agad niya ang premyo.

Siyempre, question and answer `yon, o mala-quiz. Na sabi nga niya ay humingi siya ng tulong kay Direk Tonet Jadaone, para mas accurate, ha!

Ilan sa mga tanong ni Maris ay…

‘Sino-sino ang final 4 sa PBB Season 1?’

‘Anong movie sinabi ni Assunta de Rossi ang iconic line na ‘Mga pakshet kayong lahat’?’

‘Ano ang first film nina Kim Chiu, Gerald Anderson?’

‘Ilang taon si Kim Kardashian noong nagka-baby kay Kanye West?’

‘Ano ang pinaka-una kong viral meme?’

‘Ano ang kanta ni Paris Hilton na may music video na nag-photoshoot siya sa dagat?’

‘Name ng unang anak nina Iya Villania, Drew Arellano?’

‘Anong song ni Barbie Almalbis na si Sam Milby ang leading man niya?’

‘Anong title ng song na ito?’ ba may pinarinig nga siyang kanta.

At siyempre, ang sagot ay ‘Sandali’ ni Maris Racal.

“Siyempre kanta ko ‘yung last. Channel ko ito, eh!” sey ni Maris.

Anyway, nangako si Maris na dadalasan niya ang pagpapa-contest sa mga fan niya, at tataasan na raw niya ang premyo.

Bongga siya, ‘di ba?

Anyway, bongga nga ni Maris, dahil may bago siyang endorsement, ang ‘San Miguel Flavored Beer’ na pinost nga niya sa Instagram niya.

“Waaaah, sobrang nakakakilig. Inuman na!

“It’s so refreshing to have your sweetest friends around…,” sabi pa ni Maris.

(Dondon Sermino)