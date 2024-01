Ramdam na ramdam ang impact ng Malasakit Center initiative ni Senator Christopher “Bong” Go sa lalawigan ng Bohol matapos na matulungan ang isang paslit na maisailalim sa operasyon sa puso.

Mismong ang ina ng paslit na si Roselyn Vente, 33, mula sa Tagbilaran City, ang nagbahagi ng kanilang karanasan matapos na ma-diagnosed ang kanyang 2-taong gulang na anak na si Margaret, na may ventricular septal defect, na isang severe heart condition.

“Sobrang hirap po bilang ina po, mga pangangailangan po ng mga anak natin hindi po natin maibigay kasi sa daming gastusin,” ani Roselyn, at tinukoy ang financial strain at emotional toll na idinulot sa kanila ng sakit ng anak.

Naging malaking tulong naman umano sa kanila ang Malasakit Centers program, na brainchild ni Go, dahil sa pamamagitan nito ay kaagad silang nakakuha ng kinakailangang suporta mula sa pamahalaan at naoperahan ang kanyang anak sa Philippine Heart Center sa Quezon City upang iligtas ang buhay nito.

Ang naturang programa ay isang one-stop shop, kung saan nagsama-sama ang mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health (DOH), Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), at Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), upang makapagbigay ng suporta at tulong pinansiyal sa mga mahihirap na pasyente.

Si Go ang principal author at sponsor ng Republic Act No. 11463 o The Malasakit Centers Act of 2019, na bumubuo ng Malasakit Centers program.

“Malaking pasasalamat ko po kay Senator Bong Go dahil po sa Malasakit Center. Siguro kung wala po ‘yung Malasakit Center, hindi namin alam paano na mangyari kasi sobrang laki po talagang ‘yung kailangan para gamutin si baby,” ani Roselyn. “Ngayong na-operahan na po ‘yung baby ko po, na successful operation po, tuwang-tuwa po ako. Hindi ko ma-explain ‘yung saya ko po. Kumbaga, kasi ‘yung hindi pa siya na-ooperahan, araw-araw ako hindi nakakatulog. Senator Bong Go, maraming, maraming salamat po.”

Nabatid na hindi naman unique ang kwento nina Roselyn at Baby Margaret dahil marami na ring pamilya sa buong bansa ang natulungan ng Malasakit Centers program.

Sa kasalukuyan, mayroon na umanong 159 Malasakit Centers ang operational sa buong bansa na ayon sa ulat ng DOH ay nakapagkaloob na ito ng tulong sa may 10 milyong Pinoy.

Ani Go, ang kanyang bisyon para sa Malasakit Centers ay higit pa sa pagkakaloob ng tulong pinansiyal sa mga tao dahil nais rin umano niyang pagyamanin pa ang ‘sense of community’ at ‘solidarity’ ng mga Pinoy sa panahon ng krisis.

“Lapitan n’yo lang po ang Malasakit Center. Para po ‘yan sa Pilipino,” aniya pa.