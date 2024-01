LeBron James, Lakers ‘di patok

HOME court advantage ng Los Angeles Lakers, pero dehado pa rin sila pagharap sa LA Clippers sa 78th National Basketball Association 2023-24 regular season geme ngayong araw.

Marahil ay sa sunod-sunod na olats ng Lakers kaya may silat din kontra Clippers.

May dibidendong 2.39 ang Lakers kontra sa 1.61 ng Clippers, pero ayon sa mga mahilig mamusta sa NBA ay mananatiling tatayaan nila ang tropa ni LeBron James.

“Kahit dehado Lakers pupusta pa rin ako, hindi ako tataya sa may plus dahil alam ko naman na kaya nina LeBron (James) at tropa ang Clippers,” komento ni Jestoni Vega sa NBA website.

Nalasap ng Lakers ang four-game losing streak kaya lumagapak sa 11th place sa Western Conference Division standing tangan ang 17-19 karta habang nasa pang-apat ang Clippers na may 22-12.

Para maging liyamado sa odds ang LAL ay kailangan may plus 4.5 sila at magiging 1.85 ang kanilang dibidendo kontra sa 2.00 ng LAC.

Isa rin sa sinisilip ng NBA analysts kaya lamang ang Clippers ang Big 3 nina Kawhi Leonard, Paul George at James Harden.

Samantala, super liyamado pa rin ang defending champion Denver Nuggets laban sa Detroit Pistons.

Halos wala ng hahamigin kapag tumaya sa Nuggets dahil 1.07 ang dibidendo nila laban sa 9.40 ng Pistons.

(Elech Dawa)