Kevin Quiambao Archers pa-UAE

HINUGOT ang core ng UAAP Season 86 champion De La Salle University para sa Strong Group Athletics na ipapadala sa 33rd Dubai International Basketball Championship sa Jan. 19-28 sa Al Nasr Club sa Dubai, United Arab Emirates.

Familiarity sa isa’t isa ang binigyang diin ni Charles Tiu kaya nag-assemble ng locals na may chemistry na.

Kinuha nila sina DLSU coach Topex Robinson, reigning UAAP MVP Kevin Quiambago at Green Archers sniper Francis Escandor. Hinugot din sina Allen Liwag, Tony Ynot at Justine Sanchez ng kapitbahay ng La Salle na College of St. Benilde.

Isasahog sila kina ex-NBA star Dwight Howard, Andray Blatche, Andre Roberson at McKenzie Moore.

“DLSU just won the college championship, so it made sense for us to bring in some of their players and merge them with ours at Benilde,” ani Tiu, coach ng Blazers. “After all, we are One La Salle.”

Magiging miyembro ng staff ni Tiu si coach Topex, kasama si Brian Goorjian bilang consultant.

Nakasama na si Quiambao ng team na nakarating hanggang quarterfinals sa Dubai noong nakaraang taon.

“Super happy na mapasama ulit sa team knowing ‘yung roster is super-loaded and talented,” ani Quiambao.

“‘Yung gutom na makabawi is nandiyan para sa ‘min dahil ‘yung league na sasalihan natin is best of the best.”

(Vladi Eduarte)