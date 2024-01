Kean Baclaan nilayasan ang NU

BAGONG landas ang tatahakin ni rising sophomore guard Kean Baclaan nang lisanin ang back-to-back University Athletic Association of the Philippines third placer National University Bulldogs.

Isa sa mga tinitingnan ng 21-anyos, 5-8 ang taas na kamador mula Muntinlupa City at katatapos lang ipagdiwang ang kaarawan nitong Enero 2, ang mapataas at mapalawak ang kaalaman sa bagong lilipatan.

May tatlong koponan mula sa UAAP, tigdalawa sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) at Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) ang mga naglalaway sa serbisyo niya.

Wala naman umanong pagkukulang ang NU kay Baclaan higit sa pinansyal na aspeto, at personal na desisyon ang kumalas sa Bustillos-based squad kung saan nag-average siya ng 10.73 points, 4.8 assists at 4.53 rebounds nitong 2023.

Naging palaisipan rin sa social media ang lumabas na post ng Take Aim na nagpapakita ng pagsasama sa isang koponan nina 2023 UAAP MVP Kevin Quiambao ng La Salle at Baclaan sa isang laro para sa posibiliodad na maging magkasangga sa 88th UAAP 2025, dahil sakaling lumipat si Baclaan ay magsisilbi pa ng isang taong residency.

Inilabas rin ng Take Aim ang pagsasama sa isang litrato nina actor Rez Cortez at singer-actor Kean Cipriano, na nagpapahiwatig sa kampihang Baclaan at San Beda Red Lions ace playmaker Jacob Cortez, kinukuha ng La Salle Green Archers. (Gerard Arce)