Magsasagawa ng motu proprio investigation ang House Committee on Transportation kaugnay ng umano’y mga anomalya at korupsyon sa implementasyon ng public utility vehicle (PUV) modenization program.

Ayon kay Antipolo City Rep. Romeo Acop, chairperson ng komite, ang imbestigasyon ay tugon sa panawagan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na silipin ang mga ulat ng katiwalian na natanggap ng kanyang opisina.

“We will just get the consensus of members of the committee so we can start our hearings by Wednesday,” sabi ni Acop.

“We cannot allow corruption to take root in the implementation of the modernization program. If we are to proceed with the modernization of our PUVs, we must make sure there is not even a whiff of irregularity,” dagdag pa nito.

Nauna rito, sinabi ni Romualdez na nakatanggap ang kanyang opisina ng mga ulat na mayroon umanong sabwatan ang mga kasalukuyan at dating opisyal para sa importasyon ng mga modernong jeepney na ipapalit sa mga tradisyonal na jeepney.

Inirereklamo ng mga jeepney driver at operator ang napakalaking presyo ng imported moder¬nized jeepney kumpara sa mga gawa rito sa bansa. (Billy Begas)