Jem Garcia tumabla sa itaas

SINALUHAN si International Master Daniel Quizon sa top spot nang matablahan ni IM Paulo Bersamina sa 12th at penultimate round ng Philippine National Chess Championships-Battle of the Grandmasters nitong Sabado ng gabi sa Marikina Community Convention Center.

Kumikom na si Quizon, 19, ng 8.5 points kapuntos ni IM Jan Emmanuel ‘Jem’ Garcia na kinalos si Fi de Master Mark Jay Bacojo.

Solo sa pangatlong puwesto si Grandmaster John Paul Gomez na tabla ang laban kay Naatiopnal Master Vince Angelo Muedina sa event na may 14-player single round robin.

Inaasahang mapapalaban si Quizon sa last round dahil katapat ang may pag-asang magkampeon na si Gomez habang kalaban ni Garcia si FM Christian Gian Karlo Arca.

Kahit magkasalo sa No. 4 sina Woman GM Janelle Mae Frayna at Bersamina na may tig 7.5 puntos ay na kina Quizon, Garcia at Gomez na lang ang may tsansa sa titulo.

Pero may habol sina Frayna at Bersamina na makapasok sa top three sa 13-round meet na basehan sa magiging pambato ng ‘Pinas sa 45th World Chess Olympiad 2024 sa Sept. 10-23 sa Budapest.

Maliban sa paglaro sa WCO, kukubrahin din ng magkakampeon ang P120K.

Iniisponsoran ang torneo ng ng Marikina City, National Chess Federation of the Philippines chairman/ president Prospero Pichay, Jr., Philippine Olympic Committee president Abraham ‘Bambol’ Tolentino, PSC chair Richard Bachmann, Eugenmio ‘Eugene’ Torre Chess Foundation, at Pande De Amerikana ni Jundio Salvador. (Elech Dawa)