Isang taon lang commitment: Lovi ‘di basta iniwan si Coco

Marami ang nagulat sa pagkamatay ng character ni Lovi Poe na Mokang sa serye ni Coco Martin na ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Nalungkot nga ang fans, viewers na noong una ay natuwa dahil reunited na sina Mokang, Tanggol (Coco) kahit kasama pa nga nila si Bubbles (Ivana Alawi), pero ‘yun nga, nabaril naman si Lovi at si Coco pa nga mismo ang naglibing sa Kapamilya Prime Actress.

Ang iba nga ay umasang sana ay panaginip lang ang eksenang ‘yon, na babalik pa sa serye si Lovi bilang Mokang.

Pero wala na nga, nagpasalamat na rin si Lovi sa mga sumubaybay sa kanya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ bilang si Mokang.

Pero biglaan ba ang desisyon na patayin na ang character ni Lovi para mag-focus kina Tanggol at Bubbles?

Ayon sa isang source na tinanong namin, talagang isang taon lang ang commitment ni Lovi kay Coco para sa nasabing serye.

Talagang hanggang December 2023 lang ang taping ni Lovi para sa

‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Walang kinalaman ang pagpasok ni Ivana sa serye bilang si Bubbles kaya pinatay na ang character ni Lovi.

Sabi ng kausap namin, “Mas mahaba pa sana ang tatakbuhin ng character ni Lovi sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’, pero nakaisang taon na kasi at may iba pang commitments si Lovi kaya hanggang doon na lang talaga. Wala namang problem ‘yon kay Coco. Malinaw naman na isang taon lang talaga si Lovi sa serye,” tsika ng source namin.

At malinaw na rin naman na hindi buntis si Lovi kaya nawala siya sa

‘FPJ’s Batang Quiapo’. May mga proyekto siyang gagawin. Na ang isa ay matinding action movie at may drama rin.

Ang maganda pa, baka gagawa raw si Lovi ng isa pang teleserye bago siya tuluyang magbuntis.

“Ang alam ko po, Tito Jun, sa 2025 pa talaga gusto ni Lovi na magbuntis. May two movies siya at isang teleserye rin. Wait na lang po natin ang announcement,” dagdag pa ng source namin.

May mga nagsa-suggest nga pala na sana ay magkaroon ng movie sina Lovi, Coco dahil naging maganda ang tambalan nila sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Kung matutupad ‘yon, ang bongga!

(Jun Lalin)