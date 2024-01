Ice Seguerra nagbunyi sa pagbawi ng TVJ sa ‘Eat Bulaga!’

Masaya si Ice Seguerra na sa wakas ay nabawi na nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon ang titulong ‘Eat Bulaga!’ pati na ang kanta/theme song nito.

Ilang buwan din na hindi nila ito nagamit, dahil nga sa ginamit din ng iniwan nilang show sa GMA-7, na ang prodyuser ay ang TAPE, Inc.

“I’m so happy. Nararapat lang. Sila ang creators. Nararapat lang na sa creator mapunta ang pinaghirapan, ‘yung pangalan.

“Actually, hindi lang `yon name, eh. It’s a name that symbolizes so many things. So, I’m just happy sa decision!” sabi ni Ice.

So, babalik na rin ba si Ice sa ‘Eat Bulaga!’ ng TV5?

“Sa trabaho ko ngayon, like medyo matagal akong nawawala. So, baka mahirap, di ba?

“Pero sabi ko naman sa kanila, whenever they need me, anytime na tawagin ako, game!” sabi ni Ice.

So, ano ang mensahe niya sa mga kasama niya sa ‘Eat Bulaga!’, lalo na kina Tito, Vic, Joey?

“Siguro kaya rin ako ganito, na I really give importance sa relationships, siguro dahil din sa kanila. I really grew up with them. Nakita ko na, di ba, sabi nila, sa showbiz world, relationships are fleeting, na it’s like one project after the other.

“Pero sa kanila, nakita ko na, hindi, eh. Sa kanilang tatlo, and the whole ‘Eat Bulaga!’ team, hindi talaga. Puwedeng ang relationship ay puwedeng mas humaba, hindi lang dahil sa programa.

“Ang message ko sa kanila, ay thank you talaga, na binigyan nila ng halaga ang talento na nakita nila sa akin, bago ko pa man makita na meron ako, nakita na nila beforehand.

“Marami silang naturo sa akin about life, na nagagamit ko hanggang ngayon. You always believe in me. Kaya you will always have me and my loyalty.

“Mahal na mahal ko kayo,” sabi na lang ni Ice.

Well, iba talaga kapag may tinanim kang maganda, maganda rin ang aanihin mo.

Anyway, super excited na si Ice na pasukin ang pagda-drag, ha! Lalo na nga at malapit na ring buksan ang bar na Rampa na kung saan ay malayang makakapag-perform ang mga drag queens sa Pilipinas.

Kasosyo nga nina Ice, Liza Dino, RS Francisco, ang mga ‘dragona’ na sina Vinas DeLuxe, Brigiding, Precious Paula Nicole.

Nasabi nga niyang bet niyang subukan ang mag-drag, at gagawin niya `yon sa Rampa na ang location ay malapit lang sa ABS-CBN compound.

“Pero hindi ko pa alam kung sino ang gagayahin ko. Kailangan ko pang ikonsulta ang mga drag mothers ko. Hahahaha!” sabi na lang ni Ice.

Bongga! Ang cute, ‘di ba?

(Dondon Sermino)