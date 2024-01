Gerald, Julia pinagdududahang nagpakasal sa Las Vegas

Ang bongga ng deskripsiyon ni Gerald Anderson sa naranasan niya sa piling ng mga Barretto nitong nakalipas na Pasko at Bagong Taon.

“One for the books!” nga ang chika ni Gerald sa naging bakasyon nila ni Julia Barretto, kasama siyempre ang pamilya ng girlfriend.

“Quality people! Quality experience!” sey pa ni Gerald.

Oh, di ba? Ang sweet, ang sarap basahin, lalo na ng pamilya ni Julia, sa mensahe na `yon ni Gerald.

Kaya naman todo pasasalamat din ang mensahe ng mga Barretto kay Gerald.

“Thank you so much for everything. Egg! We had so much fun!” sabi ni Claudia Barretto.

“To more family trips!” sey naman ni Dani Barretto.

“Fam!” chika ni Leon Barretto.

Yes, pamilya na nga ang turing ng mga Barretto, o nina Marjorie Barretto, kay Gerald Anderson. Parang wala na ngang kawala pa, na sa kasalan na talaga ang tuloy ng relasyong JuRald, ha!

And why not? Lalo na at magkasundo naman ang mga pamilya nila, di ba?

At hirit nga ng iba, parang ang kulang na lang talaga ay kasal, kina Julia, Gerald.

“Ang kulang na lang ay announcement na may kinasal sa Las Vegas, ha!”

“Wow, Julia is the one na talaga.”

Anyway, hindi nga malayong maisip ng mga fan na baka nagpakasal sa Las Vegas, Nevada sina Julia, Gerald, lalo na at kasama nga rin sa trip ang tatay at kapatid ni Gerald.

Kaloka, ha! Ang taba ng utak ng mga fan.

Pero ang maganda naman, kung titingnan mo ang mga mensahe, nabawasan na talaga ang mga nanlalait, nanlilibak sa relasyon nina Julia, Gerald, ha!

Kung noon ay puro galit na galit ang mga emoji na makikita mo, ngayon ay marami na rin ang nagpapaulan ng pulang puso, ha!

Well…