ISANG eroplano ng Alaska Airlines ang nag-emergency landing nang sumabog at mabutas ang isang pinto nito ilang minuto lang habang nasa himpapawid ng Oregon, USA noong Sabado.

Wala namang naiulat na nasaktan nang makalapag sa Portland International Airport ang Boeing 737 Max 9 na may lulan na 171 pasahero at anim na crew member may 20 minuto matapos nitong mag-takeoff.

Sa ulat, hinahanap pa ng mga awtoridad ang nakalas na pinto mula sa paneled-over exit pero may ideya na umano sila kung saan ito bumagsak malapit sa Oregon Route 217 at Barnes Road sa Cedar Hills area sa kanluran ng Portland, ayon kay National Transportation Safety Board Chair Jennifer Homendy.

Dahil dito, pinahinto muna ang paglipad ng 65 eroplano ng Boeing 737 Max 9 habang iniimbestigahan ang insidente.

Nasa 18 eroplano na binigyan ng clearance matapos sumailalim sa maintenance work para makalipad ang pansa­mantalang grounded para masuri ulit kung ligtas nang gamitin ang mga ito.

Dahil dito, kinansela ng airline ang 160 biyahe ng mga eroplano na nakaapekto sa 23,000 pasahero. Inaasahang madaragdagan pa umano ang mga makakannselang biyahe dahil sa insidente.